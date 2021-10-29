Женщина и молодой человек погибли при пожаре в якутском селе

Якутск, 29 октября. Два человека погибли и еще трое детей пострадали во время пожара в двухэтажном многоквартирном доме в селе Верхневилюйск в Якутии. Такую информацию привели в региональном главке МЧС России.

Спасателей проинформировали о пожаре в 03:25 (21:25 по московскому времени). Огонь полыхал в двухэтажке по ул. Ленина. Пламя в одной из квартир распространилось на площади 12-ти «квадратов».

«В результате пожара погиб молодой человек 1999 года рождения, женщина скончалась, не приходя в сознание, трое детей находятся в больнице», — следует из сообщения МЧС.

Тушением пожара занимались 15 спасателей при использовании трех единиц спецтехники. Все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

Днем ранее крупный пожар произошел в многоквартирном доме в Астрахани. В результате происшествия два человека сгорели заживо.