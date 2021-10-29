Захарова: США преднамеренно уничтожали свою консульскую службу в России

Москва, 29 октября. США на протяжении многих лет рушили свою консульскую службу, в то время как Россия выдавала и продолжает выдавать визы американцам «как в аптеке». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, американским властям необходимо признать этот факт. Причем, как отметила дипломат, эти действия не носят ответный характер, так как Вашингтон и ранее неохотно выдавал визы российским гражданам.

«Они делали это все специально — намеренно рушили оказание консульских услуг американской стороной в РФ», — заявила Захарова в интервью Георгию Цихисели, бывшему главному редактору и вице-президенту международного спутникового телеканала RTVi.

Он во время разговора поинтересовался, значит ли это, что теперь россиянам вообще прекратят выдавать американские визы. В ответ на это Захарова лишь пожала плечами и посоветовала обратиться с этим вопросом к американской стороне, передает «Царьград».

Решение Госдепартамента США о прекращении выдачи виз россиянам раскритиковал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. По его словам, эти действия являются актом эскалации дипломатической напряженности между Москвой и Вашингтоном.