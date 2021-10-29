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Вильфанд: южный ветер принесет в Центральную Россию потепление

  /   Обновлено: 29 октября 2021 04:11
Общество
Вильфанд: южный ветер принесет в Центральную Россию потепление
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Москва, 29 октября. Аномальное потепление придет в Центральную Россию уже 29 октября. Двузначные значения на столбиках термометра продержатся до следующей среды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Наступившая пятница принесет в центр Европейской России потепление до восьми-десяти градусов. Уже 30 октября ожидается повышение температуры до 13 градусов. По словам метеоролога Вильфанда, на небе станет меньше облаков.

«В центре европейской территории температурный фон начнет повышаться, и уменьшаться – количество облаков. В пятницу гребень высокого давления начнет превалировать. Он агрессивно ведет себя, и будет продвигаться на север. Перенос теплых воздушных масс с юга и юго-запада», — цитирует синоптика РИА Новости.

Теплая погода может в Центральной России может сохраниться не только на следующей неделе, но и в начале ноября. По словам научного руководителя Гидрометцентра Вильфанда, показатели термометров будут на семь градусов выше нормы.

Солнечная и сухая погода будет в Москве и области в ближайшие пять дней. По прогнозу синоптика центра «Фобос» Евгения Тишковца, неожиданное бабье лето пришло в столицу из-за антициклона. Он займет большую часть Восточной Европы.

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