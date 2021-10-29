Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 05:19
05:13
Политика
Байден прилетел в Рим на встречу G20
05:06
Политика
Россия призвала стороны конфликта в Судане к сдержанности
05:04
Общество
Онколог Давыдов: регулярный кашель может оказаться симптомом рака легких
05:03
Общество
Власти ЯНАО ввели ограничения на массовые мероприятия в регионе
04:57
Общество
Коронавирусные ограничения во время нерабочих дней ужесточили в Курской области
04:54
Политика
Посол России во Франции Мешков: Москва рассчитывает улучшить отношения с Брюсселем
04:53
Общество
Последняя часть трилогии South Park о COVID-19 выйдет 25 ноября
04:49
Армия
Военно-морской флот России получит дроны-камикадзе
04:34
Общество
Врач Тяжельников: пассивный отдых в нерабочую неделю может привести к апатии
04:29
Происшествия
Женщина и молодой человек погибли при пожаре в якутском селе
Все новости

Зеленский забыл упомянуть заслуги Красной армии в освобождении Украины от нацистов

  /   Обновлено: 29 октября 2021 04:09
Политика
Зеленский забыл упомянуть заслуги Красной армии в освобождении Украины от нацистов
Федеральное агентство новостей

Киев, 29 октября. Президент Украины Владимир Зеленский в День освобождения страны от гитлеровцев не стал говорить, что заслуга в этом принадлежит Красной армии.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице Facebook написал, что врага с украинских территорий вытеснила антигитлеровская коалиция. Ни один, ни другой ни слова не сказали о кровопролитных боях в 1943-44 годах между нацистами и красноармейцами, передает «Страна.ua»

При этом Зеленский приписал заслугу освобождения Украины Первому, Второму, Третьему и Четвертому фронтам национальной армии. Однако глава государства не указал, о войсках какой страны идет речь.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков поздравила страну с великим событием в истории страны. Представители политического объединения также «прошлись» по киевским властям, которые, по их мнению, пытаются вычеркнуть из истории подвиг Красной армии.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Зеленский забыл упомянуть заслуги Красной армии в освобождении Украины от нацистов
украина великая отечественная война зеленский красная армия гитлеровцы освобождение украины
Комментировать