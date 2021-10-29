Зеленский забыл упомянуть заслуги Красной армии в освобождении Украины от нацистов

Киев, 29 октября. Президент Украины Владимир Зеленский в День освобождения страны от гитлеровцев не стал говорить, что заслуга в этом принадлежит Красной армии.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице Facebook написал, что врага с украинских территорий вытеснила антигитлеровская коалиция. Ни один, ни другой ни слова не сказали о кровопролитных боях в 1943-44 годах между нацистами и красноармейцами, передает «Страна.ua»

При этом Зеленский приписал заслугу освобождения Украины Первому, Второму, Третьему и Четвертому фронтам национальной армии. Однако глава государства не указал, о войсках какой страны идет речь.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков поздравила страну с великим событием в истории страны. Представители политического объединения также «прошлись» по киевским властям, которые, по их мнению, пытаются вычеркнуть из истории подвиг Красной армии.