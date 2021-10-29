Японским космическим туристам на МКС включат в рацион традиционную русскую кухню

Москва, 29 октября. Японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозу Хирано, которые отправятся на МКС 8 декабря, отдали свое предпочтение традиционным русским блюдам. Об этом сообщили в НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии.

Отмечается, что в предполетную дегустацию выбор туристов пал на харчо и «крестьянский» суп. По девятибалльной шкале эти блюда получили у японцев не менее шести баллов, передает РИА Новости.

«Суп "крестьянский", рассольник, борщ, харчо. Суп "крестьянский" и харчо им понравились. Традиционный российский творог с орехами и черной смородиной они тоже оценили очень хорошо. У них такого на родине нет», — сообщили в институте.

Итоговый список будет состоять еще из ряда блюд. Среди них гречка и перловка с мясом, свинина с картофелем, говяжий язык в желе и многое другое. Из напитков туристы отдали предпочтение зеленому чаю. Включены в меню соки и кисели, сообщили в институте.

Тренировать челюстные мышцы японцы будут с помощью фруктовых палочек из вишни, яблок и чернослива. Как отметили в институте, рацион старались составить наиболее подходящий для жителей Страны восходящего солнца.

Космический туризм в России получил серьезный толчок после запуска на МКС киноэкипажа для съемок фильма «Вызов». Как сообщила компания Space Adventures, люди стали больше интересоваться полетами на корабле «Союз».