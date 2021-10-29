Дорожный конфликт в Новокузнецке закончился погоней со стрельбой

Новокузнецк, 29 октября. Неизвестные устроили погоню со стрельбой в районе Советской площади в Новокузнецке. Об этом сообщили очевидцы события.

Инцидент произошел вечером, 28 октября. Конфликт автомобилистов зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

По имеющейся информации, два автомобиля начали погоню за третьим. На одном из перекрестков преследователям удалось нагнать цель и зажать ее возле СИЗО, после чего участники конфликта выскочили из машин и открыли стрельбу. По словам одного из свидетелей, в ход также пошли биты.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и Росгвардии. Они провели досмотр нескольких автомобилей. Также на работу ведут сотрудники скорой помощи. Они оказывают помощь пострадавшим.

Недавно сотрудники правоохранительных органов провели задержание молодого человека, который открыл стрельбу возле одной из московских школ. По предварительным данным, в ходе инцидента никто не пострадал.