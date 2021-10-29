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Объем выданных россиянам кредитных карт в сентябре вырос на 28%
Экономика
Объем выданных россиянам кредитных карт в сентябре вырос на 28%
pixabay.com  /  StockSnap

Москва, 29 октября. Россияне в сентябре открыли 1,1 млн новых кредитных карт на общую сумму 82 млрд рублей, сообщили специалисты бюро кредитных историй «Эквифакс» .

В сравнении с сентябрем прошлого года этот показатель больше на 26% и 28% соответственно, информирует ТАСС. Также объем вырос с 2019 года, когда банками было выдано на 856 тыс. кредиток меньше, а общая сумма составила 57,6 миллиарда рублей, что на 44% ниже текущих показателей.

Можно предположить, что в ближайший год объем выданных кредиток будет только увеличиваться, заявил генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Эксперты связывают такую динамику с активным использованием рекламы банковскими предприятиями, популяризацией системы бенефитов за пользование кредитным лимитом, увеличением грейс-периода, который иногда превышает три месяца.

При этом средний лимит, одобряемый заемщикам, по данным бюро, остается стабильным на протяжении нескольких последних лет. Россияне, по информации «Эквифакс», не возвращают каждый десятый кредит.

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