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Автоэксперт Васильев посоветовал отказаться от улучшения характеристик машины
Общество
Автоэксперт Васильев посоветовал отказаться от улучшения характеристик машины
pexels.com  /  cottonbro

Москва, 29 октября. Дополнительные улучшения технических характеристик и тюнинг могут навредить транспортному средству, а также его водителю и пассажирам. Об этом предупредил автомобильный эксперт Егор Васильев.

Владельцы машин, которые планируют через несколько лет менять авто, могут вообще ничего не делать с транспортным средством кроме сезонного обслуживания. Если же человек все же решил придать своему автомобилю индивидуальность, то стоит делать это в рамках закона, передает «Прайм».

«...нельзя применять нештатную светотехнику или не сертифицированные автопроизводителем обвесы, багажники и силовые бампера. Нельзя тонировать cтекла с нарушением существующих норм. Все это очень сильно влияет на безопасность», — пояснил специалист.

Увеличивать мощность двигателя также нужно крайне осторожно. Чип-тюнинг угрожает окружающей среде и всем системам автомобиля.

Автоэксперт Максим Кадаков ранее предупредил водителей об опасных гаджетах. В список попали коврики, разветвители, парктроники и видеорегистраторы.

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