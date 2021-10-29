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Женщина распылила газ и сожгла почтовые ящики в нескольких домах Новосибирска

  /   Обновлено: 29 октября 2021 03:14
Общество
Женщина распылила газ и сожгла почтовые ящики в нескольких домах Новосибирска
pixabay.com

Новосибирск, 29 октября. Жительница Новосибирска сожгла несколько почтовых ящиков, время от времени разбивает лампочки на первом этаже, портит лифт, а также пишет на стене рядом с ним нецензурные слова.

Житель дома Роман отмечает, что она перцовым баллончиком брызгает в некоторые дверные замки. Также часто распыляет газ на этажах. Помещения затем трудно проветривать, и пребывание в доме с трудом переносят теперь маленькие дети и жители, страдающие от астмы.

ГУ МВД подтвердил информацию о странном поведении соседки и неоднократных заявлениях граждан. Однако женщина не открывает дверь полиции, и опросить ее так и не удалось. Правоохранители посоветовали подготовить коллективный иск в суд, обозначив все особенности действий женщины, после чего ее могут судебным решением поместить в медучреждение.

В начале октября Россию потряс гораздо более трагический случай, связанный с соседскими отношениями. Жителя Дальнеконстантиновского района Нижегородской области сосед до смерти избил казаном из-за сигаретного дыма в доме.

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