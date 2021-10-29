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Военно-морской флот России получит «дроны-камикадзе»
Армия
Военно-морской флот России получит «дроны-камикадзе»
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Москва, 29 октября. «БПЛА-камикадзе» начиняются взрывчаткой и используются для эффективного уничтожения живой силы и военной техники предполагаемого противника. Военно-морской флот России уже прорабатывает вопрос о вооружении барражирующими боеприпасами.

В октябре на Камчатке провели военные учения, во время которых впервые были задействованы в условном бою «БПЛА-камикадзе». Они эффективны против легких катеров и моторных лодок — их активно используют диверсанты и различные террористические организации, информируют «Известия».

Беспилотники увеличат боевую мощь российских кораблей, морской пехоты и подразделений спецназначения, а также обеспечат мощную поддержку для морской пехоты и спецназовцев, действующих на берегу. Во время учений использовалась точечная тактика ударов дронов по десанту врага. Десант наиболее уязвим при высадке на берег, поэтому точный огонь барражирующих боеприпасов в этой фазе боя сохранит жизни своим бойцам.

Ранее модуль акустической разведки «Атака-Шорох» с успехом завершил заводские приемо-сдаточные испытания. Аппарат оснастили сверхчувствительным микрофоном, который сможет безошибочно выявлять приближающиеся беспилотники.

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