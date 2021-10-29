Пушков окрестил Цукерберга «идеальным проводником глобалистской антиутопии»

Москва, 29 октября. Планы программиста и основателя компании Facebook Марка Цукерберга по созданию «метавселенной» приведут к окончательной десоциализации. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Руководство Facebook недавно переименовало компанию, теперь она носит название Meta. С этого момента американская фирма будет ориентироваться на создание «метавселенной», которая заменит людям реальность.

«В общем, Цукерберг предлагает человечеству вторую — параллельную жизнь, полный уход в виртуальное пространство, перевод общения из жизни в "метавселенную" и окончательную десоциализацию. Странно, что его так уничтожают в США: он идеальный проводник глобалистской антиутопии», — написал сенатор.

Ранее стало известно, что акции Facebook менее чем через сутки после переименования компании выросли на три процента. Ребрендинг связан с тем, что фирма давно перестала представлять собой только социальную сеть. Под ее началом находится целый ряд сервисов.