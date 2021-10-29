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Президент AVRA Филатова: переименование Facebook может стать началом бизнес-революции
Технологии
Президент AVRA Филатова: переименование Facebook может стать началом бизнес-революции
pixabay.com

Москва, 29 октября. Facebook представил новый аналог интернета, который объединит все направления интерактивных и иммерсивных проектов в единое пространство. Пользователь сможет передвигаться по нему без каких-либо преград.

Компании начнут конкурировать с Facebook в попытке достичь того же ошеломляющего результата работы, рассказала президент AVRA Ассоциации AR/VR и интерактивных технологий Екатерина Филатова, комментируя мероприятие Facebook Connect в беседе с РБК.

«Бренды будут внимательно смотреть за изменениями, чтобы не упустить возможности интеграции в новые форматы», — пояснила Филатова.

Facebook и Марк Цукерберг в частности, делают заявку на лидерство на следующей ступени эволюции платформ после Mobile — XR, что является попыткой сделать бизнес-революцию в мире. Готовность «инвестировать десятки миллиардов долларов в развитие технологий» управляющий портфелем ФРИИ Илья Королев назвал внушающим оптимизм шагом.

Марк Цукерберг объявил о смене названия Facebook на Meta во время презентации, которая прошла 28 октября. Благодаря этому шагу руководство компании намерено показать, что уже давно представляет собой не только соцсеть.

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