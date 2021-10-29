Минэкономразвития готовит новые меры поддержки малоимущих россиян

Москва, 29 октября. Минэкономразвития выступило за включение мер поддержки малоимущих граждан России в комплекс мер по борьбе с инфляцией, сообщили источники в министерстве.

Подобная мера способна снизить влияние роста цен на социально значимые товары российского производства, считают авторы инициативы. Помимо этого, Минэкономразвития предложило смягчить давление инфляции путем налаживания контактов между представителями торговых сетей и фермерами. Также ведомство выступило за создание федерального проекта поддержки производителей плодоовощной продукции и господдержку личных подсобных хозяйств, об этом передают «Известия».

Ведомство предложило устранить ограничения, препятствующие получению государственной помощи аграриями, и развивать различные фермерские ярмарки. Помимо этого, по мнению авторов инициативы, необходимо ввести компенсацию затрат на модернизацию для сельскохозяйственного бизнеса и сокращать издержки от природных рисков путем вовлечения аграриев в механизмы страхования. Однако доклад еще проходит подготовку, поэтому не все предложенные меры могут пройти отбор.

Также ранее Минэкономразвития выступило за поддержку субсидиями экологичных проектов. Их предлагается выдавать бизнесу для уплаты процентов по «зеленым» кредитам, а также на купонные выплаты с 2022 года.