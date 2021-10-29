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Роскомнадзор создаст методику составления индекса доступности услуг мобильной связи
Общество
Роскомнадзор создаст методику составления индекса доступности услуг мобильной связи
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 29 октября. Индекс доступности услуг подвижной радиотелефонной связи в скором времени появится в России. Методику разрабатывает Роскомнадзор совместно с «Главным радиочастотным центом».

Разработка Роскомнадзора и ГРЧЦ потребуется для оценки и сравнения уровня развития сетей в отдельных территориях. Для составления индекса будут применять информацию о покрытии операторами субъектов с технологиями 2G, 3G и 4G, пишут «Известия».

Индекс будет оценивать количество компаний на той или иной территории России, уровень конкуренции, добавил заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Терляков на форуме «Спектр». Дополнительно будут изучать стоимость услуг связи с учетом доходов граждан.

Минцифры организовало голосование для россиян, которым предлагают выбрать деревни и села для проведения интернета. В нем принимает участие Белгородская область. Сделать выбор за установку вышки с 4G могут граждане населенных пунктов, где проживает от 100 до 500 человек.

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