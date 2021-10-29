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Пентагон потребовал от своих союзников отменить ограничения на поставки оружия Украине
Политика
Пентагон потребовал от своих союзников отменить ограничения на поставки оружия Украине
Mass Communications Specialist 1st Class Samuel Souvannason  /  Navy

Вашингтон, 29 октября. Союзники Соединенных Штатов Америки должны снять ограничения на поставки Украине оборонных систем поражающего действия. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

Она уверена, что Украина должна иметь возможность получать средства, необходимые для ее защиты. Представитель Пентагона напомнила, что США недавно предоставили американские противотанковые ракетные комплексы Javelin («Джавелин»).

«Это пример оборонных летальных средств, которые мы предоставили. Но у ряда союзников по-прежнему есть такие ограничения... Я считаю, что у Украины должна быть возможность приобрести средства, которые ей нужны для защиты», — заявила Купер в ходе вертуального мероприятия, организованного Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Вооруженные силы Украины недавно применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar в Донбассе. Киев нанес удар по так называемому «орудию противника», что противоречит Минским соглашениям. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин осудил подобные действия, назвав их «продолжением геноцида мирного населения».

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