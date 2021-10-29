Опрос: более 60% россиян хотят перебраться к морю на пенсии

Москва, 29 октября. Многие жители России мечтают переехать к морю после достижения пенсионного возраста. Об этом говорится в исследовании «СберНПФ» и A2:Research.

Всего в опросе приняли участие свыше 1,5 тысячи россиян. Из общего числа 69% готовы перебраться к морю на пенсии. Из них лишь 45% опрошенных хотят к побережью на территории страны, а 24% — за рубеж, передает РБК.

«Еще 25,5% переезжать к морю на пенсии не хотят, а 5,5% — уже живут у моря», — говорится в исследовании аналитиков.

Согласно опросу, 57,3% россиян выбирают российские курорты, так как уже отдыхали или только собираются на них. В отпуск за границу съездили более 29% граждан, а 13,6% респондентов все еще копят на отпуск.

Многие россияне выбирают курорты за рубежом. Так, посольство Каира в Москве зафиксировало дефицит номеров в пятизвездочных гостиницах Египта из-за наплыва туристов из РФ. Дипломаты добавили, что в скором времени появится больше свободных апартаментов.