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Крупнейшие американские авиакомпании попросили дополнительные полеты над Россией
Общество
Крупнейшие американские авиакомпании попросили дополнительные полеты над Россией
ru.wikipedia.org  /  Adrian Pingstone

Вашингтон, 29 октября. Авиакомпании Соединенных Штатов обратились с просьбой к Госдепартаменту США. Они призвали к «немедленным действиям», чтобы обеспечить перевозчикам дополнительные права для пролета в российском воздушном пространстве, говорится в письме отраслевого объединения.

Оно направлено на имя госсекретаря США Энтони Блинкена. Авторами обращения стали такие авиакомпании, как American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service и другие, входящие в объединение Airlines for America. Содержание письма привело агентство Reuters.

«Многим авиакомпаниям США, учитывая потребности рынка, срочно требуются дополнительные права для пролета в воздушном пространстве России», — следует из обращения.

По мнению его авторов, без этих прав авиакомпании вынуждены летать альтернативными неэффективными маршрутами. Это ведет за собой потерю времени, лишние технические остановки и избыточные выборы CO2 в атмосферу.

Тем временем авиакомпания «ИрАэро» получила допуск на дополнительные рейсы из Перми в Египет. Минтранс края сообщил, что полеты увеличиваются с трех до семи раз в неделю.

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