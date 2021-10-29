«Барселона» объявила о назначении Серхи Бархуана на пост временного тренера

Барселона, 29 октября. Исполнять обязанности главного тренера испанской «Барселоны» до конца текущего сезона будет Серхи Бархуан. Об этом написано на официальном сайте команды.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта уже представил нового наставника команде. Пресс-служба «Барселоны» напомнила, что это назначение носит временный характер.

По разным данным, Бархуана в ближайшее время на посту главного тренера сменит Хави Эрнандес, который провел большую часть карьеры игрока в испанском клубе. Сейчас специалист возглавляет катарский «Аль-Садд» и ему требуется время на расторжение соглашения.

Ранее «Барселона» сообщила об увольнении Рональда Кумана с поста главного тренера команды. Такое решение было принято на экстренном заседании руководства сине-гранатовых после очередного поражения в матче национального первенства от «Райо Вальекано» со счетом 0:1.