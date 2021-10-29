Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 02:16
02:14
Общество
Врач Чурадзе призвал не игнорировать второй компонент вакцины от COVID-19
02:00
Общество
Профессор Плечов оценил идею разбомбить вулкан Кумбре-Вьеха
01:59
Общество
Пушков окрестил Цукерберга «идеальным проводником глобалистской антиутопии»
01:49
Технологии
Президент AVRA Филатова: переименование Facebook может стать началом бизнес-революции
01:36
Экономика
Минэкономразвития готовит новые меры поддержки малоимущих россиян
01:28
Общество
Роскомнадзор создаст методику составления индекса доступности услуг мобильной связи
01:18
Политика
Пентагон потребовал от своих союзников отменить ограничения на поставки оружия Украине
01:17
Общество
Опрос: более 60% россиян хотят перебраться к морю на пенсии
01:16
Общество
Крупнейшие американские авиакомпании попросили дополнительные полеты над Россией
01:07
Спорт
«Барселона» объявила о назначении Серхи Бархуана на пост временного тренера
Все новости

Ученые ФИАН зафиксировали на Солнце сильную вспышку класса X
Наука
Ученые ФИАН зафиксировали на Солнце сильную вспышку класса X
pxhere.com

Москва, 29 октября. Солнечная вспышка класса X наблюдалась вечером 28 октября. Об этом говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук (ФИАН).

Начало вспышки зафиксировано в 18:17 по московскому времени четверга. Она продолжалась на протяжении 31 минуты. Всего за двое суток на поверхности Солнца произошло 28 вспышек разной величины. Индекс вспышечной активности на сайте ФИАН находится на «оранжевом» уровне и немного не достает до «красного».

Вспышки представляют собой выбросы коронарного вещества с поверхности Солнца. Направление облака плазмы зависит от места и направления выброса. Если оно попадает на Землю, то в магнитосфере нашей планеты происходят магнитные бури.

Через десять лет мимо Солнца может пройти комета гигантских размеров Бернардинелли — Бернштейна (C/2014 UN271). Размеры ее ядра составляют примерно 150 километров в ширину, что является рекордом.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Ученые ФИАН зафиксировали на Солнце сильную вспышку класса X
космос солнце вспышка
Комментировать