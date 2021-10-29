Ученые ФИАН зафиксировали на Солнце сильную вспышку класса X

Москва, 29 октября. Солнечная вспышка класса X наблюдалась вечером 28 октября. Об этом говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук (ФИАН).

Начало вспышки зафиксировано в 18:17 по московскому времени четверга. Она продолжалась на протяжении 31 минуты. Всего за двое суток на поверхности Солнца произошло 28 вспышек разной величины. Индекс вспышечной активности на сайте ФИАН находится на «оранжевом» уровне и немного не достает до «красного».

Вспышки представляют собой выбросы коронарного вещества с поверхности Солнца. Направление облака плазмы зависит от места и направления выброса. Если оно попадает на Землю, то в магнитосфере нашей планеты происходят магнитные бури.

Через десять лет мимо Солнца может пройти комета гигантских размеров Бернардинелли — Бернштейна (C/2014 UN271). Размеры ее ядра составляют примерно 150 километров в ширину, что является рекордом.