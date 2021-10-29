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Российские банки с базовой лицензией могут получить статус малого и среднего бизнеса
Экономика
Российские банки с базовой лицензией могут получить статус малого и среднего бизнеса
pixabay.com

Москва, 29 октября. Ассоциация банков России хочет добавить финансовые организации с базовой лицензией в систему мер поддержки и предоставить им статус МСП. Об этом заявил вице-президент организации Алексей Войлуков.

Система мер поддержки по закону «О развитии малого и среднего бизнеса» позволит банкам получить помощь в фондировании за счет размещения депозитов. Финансовые организации будут принимать участие в государственных программах финансирования, пишут «Известия».

Статус предпринимателя снял бы с банков ограничение на размещение средств бюджетных и внебюджетных фондов. Предложение проходит обсуждение в Центробанке и Минфине. Решение будут принимать органы исполнительной власти.

Исследователи из «Сколково» выяснили, что только десять процентов предприятий малого и среднего бизнеса участвуют в программах лояльности банков. По мнению экспертов, финансовым организациям нет выгоды привлекать МСБ в них.

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банк лицензия малый и средний бизнес
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