Американский Defense One: военное партнерство России и Китая «подрывает преимущество США»

Москва, 29 октября. Российская армия находится в своей лучшей форме за последние десятки лет, а сотрудничество Москвы и Пекина «подрывает преимущество США» в военной сфере. Подробнее об этом рассказали в американском журнале Defense One.

С 14 по 17 октября в Японском море состоялись российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2021». На фоне этого издание сообщило, что участившееся проведение совместных маневров двух стран является доказательством «тревожного» уровня стратегической координации Москвы и Пекина. Взаимодействие государств в сфере модернизации армий «подрывает преимущество США» в военной сфере, уверены авторы материала.

«Хотя американские органы военного планирования надеялись, что любые конфликты с Китаем и Россией не возникнут одновременно, эти предположения становятся все более сомнительными», — отметили журналисты издания.

Неделю назад президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай не в силах тягаться с американской военной мощью. По словам главы Белого дома, Пекин и Москва в курсе, что у Вашингтона «самые мощные вооруженные силы в мировой истории», пишет «Царьград».