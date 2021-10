Тематический магазин в честь Дэвида Боуи начал работать в центре Лондона

Лондон, 29 октября. Творчество известного британского исполнителя Дэвида Боуи продолжает жить среди почитателей музыканта. В Лондоне заработал магазин в его честь, в котором гости могут приобрести пластинки и диски.

Владельцы магазина решили основательно подойти к делу и добавили к интерьеру хрестоматийную красную телефонную будку. Именно она красуется на обороте обложки альбома The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from the Mars.

Самые преданные поклонники могут приобрести биографию Дэвида Боуи с подписями фотографов. Коллекция обойдется покупателю в 5 тысяч фунтов. Магазин получил название Bowie 75, к юбилею со дня рождения музыканта. Еще одно похожее пространство есть в Нью-Йорке.

Многие артисты продолжают делиться своими воспоминаниями о Дэвиде Боуи. Актриса Сьюзен Сарандон рассказала, как беседовала с музыкантом по телефону за неделю до его смерти. По ее словам, они говорили друг другу те вещи, которые должны были. Но что конкретно было в диалоге, звезда «Иствикских ведьм» не помнит.