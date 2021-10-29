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Байден планирует обсудить с Макроном сферы сотрудничества и соперничества США и Франции

  /   Обновлено: 29 октября 2021 00:29
Политика
Байден планирует обсудить с Макроном сферы сотрудничества и соперничества США и Франции
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 29 октября. Президент США Джо Байден готовится к встрече с французским лидером Эмманюэлем Макроном на полях саммита Группы двадцати в Риме. О темах предстоящего разговора рассказал помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Хозяин Белого дома планирует обсудить проблемы, связанные с «союзом США и Франции». Байден поднимет вопросы терроризма, торговли, технологий и соперничества двух держав.

«Полагаю, это будет дальновидное заявление, детализирующее области сотрудничества между США и Францией в борьбе с терроризмом, в регионах Индийского и Тихого океанов, в вопросах, связанных с тем, как мы углубляем наш диалог по энергетике, технологиям, другим темам», — заявил Салливан.

Россию на саммите G20 будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Он посетит Рим в 30-31 октября.

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