Кремль перечислил темы грядущих переговоров президентов России и Финляндии

Москва, 29 октября. Встреча президентов России и Финляндии Владимира Путина и Саули Ниинисте запланирована на 29 октября. Финский лидер посетит Москву с рабочим визитом.

Стороны в ходе переговоров затронут ряд актуальных тем, включая основные направления двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Вместе с этим могут быть подняты вопросы международной повестки дня, отметили в Кремле.

Саули Ниинисте уже 11-й раз посетит Россию в качестве президента Финляндии. В последний раз лидеры двух стран встречались летом 2019 года. В середине сентября Путин и Ниинисте проводили телефонную беседу, в рамках которой обсудили сотрудничество двух стран и события в Афганистане.

Несколько дней назад в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом финский президент заявил о необходимости построения открытого диалога с Россией и Китаем. Он считает, что сейчас общение между странами НАТО и Москвой складывается недостаточно хорошо. В ответ Столтенберг отметил, что приветствует конструктивный диалог между Финляндией и Россией.