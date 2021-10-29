Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 00:42
00:32
Общество
Тематический магазин в честь Дэвида Боуи начал работать в центре Лондона
00:29
Политика
Байден планирует обсудить с Макроном сферы сотрудничества и соперничества США и Франции
00:29
Политика
Кремль перечислил темы грядущих переговоров президентов России и Финляндии
00:20
Политика
Politico: США отложили испытания гиперзвукового оружия перед саммитом Путина и Байдена
00:18
Общество
Российские туристы заполонили пятизвездочные отели Египта
00:16
Экономика
Акции Facebook под новым названием выйдут на рынок в начале декабря
00:02
Политика
Капитан первого ранга запаса Дандыкин: «США и НАТО нечего ловить в Черном море»
23:59
Общество
Золотов поздравил сотрудников вневедомственной охраны с профессиональным праздником
23:49
Общество
Минюст США заявил об экстрадиции российского хакера из Южной Кореи
23:46
Общество
Оперштаб: столичные салоны связи в период нерабочих дней принимают клиентов онлайн
Все новости

Кремль перечислил темы грядущих переговоров президентов России и Финляндии

  /   Обновлено: 29 октября 2021 00:29
Политика
Кремль перечислил темы грядущих переговоров президентов России и Финляндии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 29 октября. Встреча президентов России и Финляндии Владимира Путина и Саули Ниинисте запланирована на 29 октября. Финский лидер посетит Москву с рабочим визитом.

Стороны в ходе переговоров затронут ряд актуальных тем, включая основные направления двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Вместе с этим могут быть подняты вопросы международной повестки дня, отметили в Кремле.

Саули Ниинисте уже 11-й раз посетит Россию в качестве президента Финляндии. В последний раз лидеры двух стран встречались летом 2019 года. В середине сентября Путин и Ниинисте проводили телефонную беседу, в рамках которой обсудили сотрудничество двух стран и события в Афганистане.

Несколько дней назад в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом финский президент заявил о необходимости построения открытого диалога с Россией и Китаем. Он считает, что сейчас общение между странами НАТО и Москвой складывается недостаточно хорошо. В ответ Столтенберг отметил, что приветствует конструктивный диалог между Финляндией и Россией.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Кремль перечислил темы грядущих переговоров президентов России и Финляндии
путин россия финляндия переговоры ниинисте
Комментировать