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Politico: США отложили испытания гиперзвукового оружия перед саммитом Путина и Байдена
Политика
Politico: США отложили испытания гиперзвукового оружия перед саммитом Путина и Байдена
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 29 октября. Белый дом приказал приостановить испытания гиперзвуковой ракеты менее чем за неделю до запланированного саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Подробнее об этом рассказали в издании Politico.

В новой статье американское СМИ ссылается на три осведомленных источника в Пентагоне и конгрессе. По заявлениям журналистов, минобороны США было вынуждено отложить давно запланированные военные испытания, поскольку не хотело нервировать российскую сторону. Как отметил источники Politico, в указанный период Москва также «не устраивала разных вещей перед саммитом».

«Менее чем за неделю до того, как президент Джо Байден встретился с российским президентом Владимиром Путиным в ходе июньского саммита в Швейцарии, Белый дом приказал Пентагону задержать давно запланированные испытания гиперзвуковой ракеты, чтобы не усиливать напряженность с Москвой», — передает издание.

Недавно читатели американского Fox News восприняли слова Путина об отношениях с США как откровенную насмешку над Байденом и его администрацией. Несмотря на это, российский лидер в своем заявлении положительно отозвался о рабочем взаимодействии с заокеанским коллегой, пишет «Царьград».

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