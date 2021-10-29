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Российские туристы заполонили пятизвездочные отели Египта
Общество
Российские туристы заполонили пятизвездочные отели Египта
pixabay.com  /  NadineDoerle

Каир, 29 октября. Дефицит номеров в пятизвездочных гостиницах Египта возник после массового наплыва туристов из России. Подробнее об этом рассказали в посольстве Каира в Москве.

Дипломаты отметили, что в отелях другого ценового сегмента нехватка номеров не зафиксирована. Египет ранее снял ограничения на заполняемость гостиниц, поэтому в скором времени количество свободных номеров начнет лишь расти.

«В свете возвращения российских туристов и растущего спроса на египетские курорты в стране каждый день открываются новые отели и туристические объекты», — поделились египетские дипломаты с «Известиями».

Тем временем рост цен на отдых в нерабочие дни в ноябре продемонстрировал прирост на 10-30%. В числе главных заграничных направлений россияне выбирают Египет, Турцию, ОАЭ и Доминикану.

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