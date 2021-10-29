Акции Facebook под новым названием выйдут на рынок в начале декабря

Москва, 29 октября. Акции американской компании Facebook будут торговаться под новым тикером MVRS с начала декабря. Корпорация заблаговременно зарезервировала это название.

Сейчас акции компании торгуются под тикером FB. Однако уже с декабря ценные бумаги IT-гиганта выйдут на рынок под обновленным названием.

«Мы также намерены с 1 декабря начать торговаться под новым тикером MVRS, который мы зарезервировали ранее», — написано на официальном сайте компании.

Изменения будут внесены и отчеты корпорации об ее финансовых показателях. С четвертого квартала 2021 года компания разделит результаты своей деятельности на два блока. Первый из них объединит в себе работу всех существующих сервисов компании, а во второй войдут достижения в сфере технологий виртуальной реальности.

Основатель Facebook Марк Цукерберг ранее заявил о переименовании компании в Meta с 28 октября. На фоне этих событий акции корпорации подорожали на три процента.