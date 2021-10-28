Золотов поздравил сотрудников вневедомственной охраны с профессиональным праздником

Москва, 28 октября. Сотрудники и ветераны подразделений вневедомственной охраны отмечают 69-ю годовщину образования подразделения. Свои поздравления им принес директор Росгвардии. генерал армии Виктор Золотов.

Он подчеркнул важную роль сотрудников подразделения в обеспечении надежной защиты имущества граждан и организаций, а также проведении мероприятий по созданию антитеррористической защищенности. Помимо этого, Золотов отметил устойчиво лидирующие позиции службы в поддержании безопасности особо важных и режимных объектов, играющих ключевую роль в функционировании государства.

Директор Росгвардии уверен в дальнейшем совершенствовании навыков и знаний сотрудников службы, отличающихся высоким профессионализмом, мужеством и эффективной работой в охранной сфере. Ветеранам Золотов пожелал долголетия, нескончаемой бодрости и оптимизма, а сотрудникам, находящимся на службе, грядущих достижений, здоровья и семейного благополучия.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии регулярно доказывает свой профессионализм, демонстрируя навыки в деле. Недавно сотрудники подразделения помогли автомобилисту с загоревшейся машиной.