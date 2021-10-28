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Минюст США заявил об экстрадиции российского хакера из Южной Кореи
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Минюст США заявил об экстрадиции российского хакера из Южной Кореи
pixabay.com  /  Khusen Rustamov

Сеул, 28 октября. Южная Корея экстрадировала в США 38-летнего россиянина Владимира Дунаева, обвиняемого в киберпреступлениях.

Сам Дунаев родом из Якутска. Соответствующее объявление об его экстрадиции сделал Минюст США. Предполагаемый киберпреступник может попасть за решетку на ближайшие 60 лет, информирует ведомство.

Ранее соцсеть экс-президента США Дональда Трампа подверглась хакерской атаке спустя несколько часов после объявления о ее будущем запуске. Неизвестные злоумышленники опубликовали на страничке бывшего американского лидера фото свиньи. Незадолго до этого политик объявил, что создает медиагруппу под названием Trump Media & Technology Group, а также собственную социальную сеть.

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