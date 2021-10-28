Захарова: Россия готова к диалогу с США на условиях взаимоуважения и правовой логики

Москва, 28 октября. Россия готова к нормальному, здоровому и прагматичному диалогу с Соединенными Штатами при условии, что будет соблюден ряд условий. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Госдеп США внес россиян, желающих получить американскую визу, в категорию Homeless Nationalities («бездомные национальности»), поскольку они больше не могут получить данное разрешение. В своем интервью бывшему редактору RTVi Георгию Цихисели Захарова сообщила, что при переговорах России с США должны соблюдаться равноправие, взаимоуважение и правовая логика.

«Мы, по-моему, каждый день говорим о том, что мы готовы к нормальному, здоровому, прагматичному диалогу (с США — Прим. ФАН), но есть один нюанс — он должен быть равноправным, взаимоуважительным, на какой-то понятной правовой логике, а не на логике того, что когда одному выгодно, все остальные должны принять предусловие...», — следует из беседы.

Американское посольство в Москве приостановило выдачу всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг в середине мая. Это обусловлено решением Правительства России запретить дипведомству найм местного и иностранного персонала. Помимо этого, приостановлено оказание услуг послами США в Екатеринбурге и Владивостоке.

Так называемая «визовая война», начавшаяся не по вине Москвы, по-прежнему идет. Однако, как отметил посол РФ в США Анатолий Антонов, российское представительство в Вашингтоне продолжает оформление виз в полном объеме.