Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 00:41
00:32
Общество
Тематический магазин в честь Дэвида Боуи начал работать в центре Лондона
00:29
Политика
Байден планирует обсудить с Макроном сферы сотрудничества и соперничества США и Франции
00:29
Политика
Кремль перечислил темы грядущих переговоров президентов России и Финляндии
00:20
Политика
Politico: США отложили испытания гиперзвукового оружия перед саммитом Путина и Байдена
00:18
Общество
Российские туристы заполонили пятизвездочные отели Египта
00:16
Экономика
Акции Facebook под новым названием выйдут на рынок в начале декабря
00:02
Политика
Капитан первого ранга запаса Дандыкин: «США и НАТО нечего ловить в Черном море»
23:59
Общество
Золотов поздравил сотрудников вневедомственной охраны с профессиональным праздником
23:49
Общество
Минюст США заявил об экстрадиции российского хакера из Южной Кореи
23:46
Общество
Оперштаб: столичные салоны связи в период нерабочих дней принимают клиентов онлайн
Все новости

Захарова: Россия готова к диалогу с США на условиях взаимоуважения и правовой логики
Политика
Захарова: Россия готова к диалогу с США на условиях взаимоуважения и правовой логики
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 28 октября. Россия готова к нормальному, здоровому и прагматичному диалогу с Соединенными Штатами при условии, что будет соблюден ряд условий. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Госдеп США внес россиян, желающих получить американскую визу, в категорию Homeless Nationalities («бездомные национальности»), поскольку они больше не могут получить данное разрешение. В своем интервью бывшему редактору RTVi Георгию Цихисели Захарова сообщила, что при переговорах России с США должны соблюдаться равноправие, взаимоуважение и правовая логика.

«Мы, по-моему, каждый день говорим о том, что мы готовы к нормальному, здоровому, прагматичному диалогу (с США — Прим. ФАН), но есть один нюанс — он должен быть равноправным, взаимоуважительным, на какой-то понятной правовой логике, а не на логике того, что когда одному выгодно, все остальные должны принять предусловие...», — следует из беседы.

Американское посольство в Москве приостановило выдачу всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг в середине мая. Это обусловлено решением Правительства России запретить дипведомству найм местного и иностранного персонала. Помимо этого, приостановлено оказание услуг послами США в Екатеринбурге и Владивостоке.

Так называемая «визовая война», начавшаяся не по вине Москвы, по-прежнему идет. Однако, как отметил посол РФ в США Анатолий Антонов, российское представительство в Вашингтоне продолжает оформление виз в полном объеме.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Захарова: Россия готова к диалогу с США на условиях взаимоуважения и правовой логики
россия сша захарова мид рф переговоры диалог
Комментировать