Глава СКР Бастрыкин получит доклад о ходе следствия по ограблению пенсионера в Москве

Москва, 28 октября. Правоохранители предоставят доклад о ходе расследования по делу об ограблении пенсионера в Москве председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом сообщили представители ведомства.

Неизвестная гражданка ранее позвонила в квартиру 78-летнему пенсионеру и попросили воды. Пока пенсионер отлучился на кухню, в квартиру ворвались двое мужчин, которые связали потерпевшего. Преступники угрожали холодным оружием и украли у дедушки 3,7 миллиона рублей, после чего скрылись.

«Председатель СК России поручил руководителю ГСУСК России по городу Москве Стрижову А.А. доложить об установленных обстоятельствах преступления», — указало ведомство.

Фигурантами дела оказались ранее судимый 34-летний мужчина и 22-летняя девушка. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о разбойном нападении. Злоумышленников поместили под стражу, третий соучастник находится в розыске.

Ранее Бастрыкин поручил доложить о следствии по делам, которые не раскрыты и находятся в производстве. Доклад будут включены нераскрытые тяжкие и особо тяжкие преступления.