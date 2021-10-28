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Премьер Гарибашвили: Грузия не станет передавать Саакашвили Украине
Политика
Премьер Гарибашвили: Грузия не станет передавать Саакашвили Украине
Global Look Press  /  Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com

Тбилиси, 28 октября. Передача Украине бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, либо его досрочное освобождение исключены. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в эфире телеканала Imedi.

Саакашвили задержали правоохранительные органы Грузии в начале октября. Его заключили под стражу, однако в тюрьме политик начал голодовку.

«Конечно же, досрочное освобождение Саакашвили исключено. Также исключена его передача Украине. Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку», — сказал Гарибашвили.​​​

Российский политолог Николай Стариков заявил, что голодовкой Саакашвили не добьется своих целей. Таким образом он лишь наносит непоправимый вред своему здоровью, что может закончиться летальным исходом.

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украина саакашвили грузия голодовка Гарибашвили
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