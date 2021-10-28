Downdetector: пользователи YouTube жалуются на сбой в работе видеохостинга

Вашингтон, 28 октября. Пользователи Сети из ряда стран столкнулись с неполадками при работе онлайн-видеохостинга YouTube. Об этом сообщил портал Downdetector, который отслеживает сбои на различных сервисах.

Жалобы поступают из США, Канады, Великобритании, Франции и Японии. Россияне также сообщают о проблемах. Чуть больше половины из них столкнулись с трудностями при работе сайта, 29% — при просмотре видео, еще у 19% возникли сложности при входе в аккаунт. Соответствующие сообщения начали поступать примерно в 22:00 часа по московскому времени.

Downdetector регулярно фиксирует сбои в работе популярных соцсетей, мессенджеров и других сервисов. Одним из самых крупных цифровых коллапсов за последнее время было «падение» Facebook и его платформ. Сотрудники компании смогли устранить проблему только через семь часов, все это время сервисы были недоступны.