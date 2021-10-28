Американцы закидали отходами особняк мэра Нью-Йорка после недавнего скандала

Нью-Йорк, 28 октября. Протестующие в Нью-Йорке забросали мусором особняк мэра Билла де Блазио на митинге против вакцинации от коронавируса. Несколько недель назад градоначальник также попался на использовании труда полицейских в личных целях.

Местные жители вышли на протест против мандатов на вакцинацию. Протестующие выбрасывают отходы на «лужайку мэра». На опубликованных в соцсетях видеороликах можно также увидеть множество людей с плакатами и громкоговорителями.

В первой половине октября мэр Нью-Йорка стал главным лицом скандала с использованием сил службы безопасности. Департамент расследований города выяснил, что Билл де Блазио прибегал к силам полиции при переезде дочери и обучении сына в университете. В частности, мэр не вернул государству 320 тысяч долларов, которые потратил на покупку авиабилетов, бронирование номеров в гостиницах, питание и прокат машин для сотрудников СБ.

Накануне на Нью-Йорк подали в суд из-за принудительной вакцинации от коронавируса. Профсоюз полиции требует остановить и пересмотреть распоряжение властей города об обязательных прививках.