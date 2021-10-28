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Акции Facebook выросли на 3% после заявлений Цукерберга о переименовании компании

  /   Обновлено: 28 октября 2021 22:01
Экономика
Акции Facebook выросли на 3% после заявлений Цукерберга о переименовании компании
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Нью-Йорк, 28 октября. Долевые ценные бумаги Facebook демонстрируют рост на фоне заявления основателя компании Марка Цукерберга о смене названия на Meta. Акции компании выросли уже на 3%, следует из данных торгов.

Накануне Цукерберг на онлайн-презентации заявил о скорейшем переименовании своего детища. По словам американского бизнесмена, Facebook сменит название на Meta уже в четверг, 28 октября.

Новость о ребрендинге появилась еще в сентябре. Подобным шагом руководство Facebook хочет продемонстрировать всему миру, что компания уже давно является не одной лишь соцсетью всемирного масштаба. В нее кроме прочего также входят WhatsApp, Instagram, Oculus и прочие сервисы.

Недавно экс-работник Facebook заявил, что сотрудники соцсети испытывают серьезный страх перед бывшим президентом США Дональдом Трампом и его приверженцами. Он также отметил, что социальная сеть ставит свою выгоду выше борьбы с дезинформацией.

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