Цукерберг объявил о смене названия Facebook на Meta

Вашингтон, 28 октября. Американская компания Facebook с 28 октября 2021 года заработает под новым названием Meta. Об этом рассказал руководитель компании Facebook Inc Марк Цукерберг на специальной презентации.

Новость о ребрендинге компании появилась еще в прошлом месяце. Изменением названия руководство Facebook намерено показать, что компания уже давно представляет собой не только соцсеть. В нее входят мессенджер WhatsApp, приложение Instagram, Oculus и другие сервисы.

Маркетолог Николай Григорьев ранее рассказал, почему представители Facebook решили сменить название. Это связано с созданием собственной метавселенной, которая станет новой реальностью.