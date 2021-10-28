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Цукерберг объявил о смене названия Facebook на Meta

  /   Обновлено: 28 октября 2021 21:30
Технологии
Цукерберг объявил о смене названия Facebook на Meta
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 28 октября. Американская компания Facebook с 28 октября 2021 года заработает под новым названием Meta. Об этом рассказал руководитель компании Facebook Inc Марк Цукерберг на специальной презентации.

Новость о ребрендинге компании появилась еще в прошлом месяце. Изменением названия руководство Facebook намерено показать, что компания уже давно представляет собой не только соцсеть. В нее входят мессенджер WhatsApp, приложение Instagram, Oculus и другие сервисы.

Маркетолог Николай Григорьев ранее рассказал, почему представители Facebook решили сменить название. Это связано с созданием собственной метавселенной, которая станет новой реальностью.

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