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Руководитель La Synergie опроверг заявление экспертов ООН о действиях российских инструкторов в ЦАР
Весь мир
Руководитель La Synergie опроверг заявление экспертов ООН о действиях российских инструкторов в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 28 октября. Руководитель общественной организации «Центральноафриканская синергия» (La Synergie) Эулоге Доктрове Кои осудил нападки группы экспертов ООН на российских инструкторов, сообщает Radio Lengo Songo.

Ранее Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) Организации Объединенных Наций опубликовало сообщение, в котором бездоказательно обвинило отечественных специалистов в дестабилизации обстановки на территории ЦАР.

«Сколько раз нам, жителям страны, придется напоминать, что правительство заключило официальное соглашение с российскими инструкторами и что их роль заключается в подготовке солдат правительственных сил (FACA), ведущих боевые действия с боевиками, терроризирующими население?» — задается вопросом представитель La Synergie.

По его словам, отдельные европейские и западные страны с самого начала воспринимали работу отечественных специалистов в Центральноафриканской Республике как препятствие для реализации собственных корыстных интересов. По этой причине в ангажированных иностранных СМИ и соцсетях время от времени появлялись сфабрикованные сообщения, целью которых является дискредитация российских союзников.

Руководитель La Synergie опроверг заявление экспертов ООН о действиях российских инструкторов в ЦАР

«В заявлении группы экспертов ООН нет ни одного доказательства вины союзников ЦАР. Как, впрочем, и упоминаний о многочисленных нарушениях международного права, за которые полностью несут ответственность силы Организации Объединенных Наций. А ведь достаточно вспомнить убийство девочки в Бриа и смертельные ДТП, в которых погибли наши братья», — продолжает координатор La Synergie.

Эулоге Доктрове Кои напомнил о продлении оружейного эмбарго. Руководитель общественной организации в очередной раз посетовал на то, что из-за искусственно сохраняемых ограничений, армия ЦАР вынуждена использовать устаревшие образцы стрелкового вооружения.

Руководитель La Synergie опроверг заявление экспертов ООН о действиях российских инструкторов в ЦАР

В это же время боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» закупали современные средства ведения войны в приграничных странах.

«Но даже так, подготовленные союзниками военные сумели переломить ход войны и очистить территорию страны от бандформирований. Поэтому присутствие россиян в республике — это воля народа. Желание населения вернуть в республику мир и стабильность. Мы напоминаем, что МИНУСКА не раз уклонялась от выполнения функций по защите граждан ЦАР, предусмотренных ее мандатом», — напомнил он.

Более того, контингент многопрофильной комплексной миссии ООН неоднократно обвиняли в сотрудничестве с радикалами и даже продаже последним оружия и противопехотных мин, которые впоследствии стали причиной гибели гражданских.

Руководитель La Synergie опроверг заявление экспертов ООН о действиях российских инструкторов в ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Именно поэтому народ Центральноафриканской Республики полностью отказывается от присутствия миротворцев на территории страны», — заключил Кои.

Ранее известный политик и бывший сенатор Франц Клинцевич назвал заявление экспертов ООН по ЦАР информационно-психологической войной против России. Его мнение разделил депутат Государственной думы Виталий Милонов, который сообщил, что международной организации претит само упоминание об успехах РФ в регионе.

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