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Утечка в трубопроводе привела к снижению добычи ливийской нефти Es Sider
Весь мир
Утечка в трубопроводе привела к снижению добычи ливийской нефти Es Sider
pixabay.com  / 

Триполи, 28 октября. Производство ливийской нефти Es Sider упало на 72% и продолжит снижаться в течение 10 дней из-за утечки в трубопроводе, которая привела к его закрытию. В S&P Global отметили, что государство страдает от отсутствия государственного финансирования для исправления ухудшающейся энергетической инфраструктуры.

В настоящее время ливийская компания Waha Oil производит 77 тыс. баррелей сырья в сутки, что ниже производственных мощностей на 285 тыс. Об этом заявили в Национальной нефтяной корпорации (ННК).

По словам председателя совета директоров организации Мустафы Саналлы, утечку заметили в диспетчерской, когда в 30-дюймовом трубопроводе внезапно упало давление. В результате решили его закрыть для проведения необходимых аварийно-восстановительных работ.

Саналла призвал переходное Правительство национального единства (ПНЕ) предоставить достаточное финансирование для восстановления разрушающейся энергетической инфраструктуры.

«Мы рассчитываем, что кабмин уделит нам приоритетное внимание для восстановления системы и погашения долгов, которые копились годами», — добавил он.

Ранее российская компания «Татнефть» возобновила геологоразведку в Ливии. Эксперты приступили к бурению на месторождении в районе Аль-Хамада бассейна Гадамес на западе североафриканского государства.

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нефть ливия
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