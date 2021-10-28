Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 21:43
21:40
Общество
Врач Проценко назвал вакцинацию подготовкой иммунитета ко встрече с SARS-CoV-2
21:37
Общество
Аналитики: Коррекция цен на нефть и газ оказала негативное давление на рубль
21:31
Общество
Депутат ЗакСа Панов рассказал об «оборотнях», которые приходят с проверками к предпринимателям
21:31
Общество
Экономист Родионов назвал пять основных ошибок, которые совершают россияне при покупке жилья
21:29
Весь мир
Утечка в трубопроводе привела к снижению добычи ливийской нефти Es Sider
21:29
Технологии
Цукерберг объявил о смене названия Facebook на Meta
21:28
Новороссия
Донбасс сегодня: солдаты Киева подорвались в ЛНР, помощь США стала головной болью ВСУ
21:24
Общество
Анестезиолог Проценко: переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы уже через полгода
21:24
Общество
Власти Крыма придумали, как вывести из тени нелегальные гостиницы в частном секторе
21:21
Весь мир
Глава МИД России Лавров проведет в ноябре переговоры с коллегой из Мали Диопом
Все новости

Глава МИД России Лавров проведет в ноябре переговоры с коллегой из Мали Диопом
Весь мир
Глава МИД России Лавров проведет в ноябре переговоры с коллегой из Мали Диопом
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 28 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 11 ноября встречу с малийским коллегой Абдулаем Диопом, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Как стало известно, переговоры состоятся в столице РФ, куда представитель африканского государства прибудет с рабочим визитом.

«Предстоит углубленный обмен мнениями по актуальным темам глобальной региональной повестки дня с упором на проблематику урегулирования кризисной ситуации борьбы с терроризмом. Особый акцент будет сделан на положение дел в Мали и Сахаро-сахельском регионе в целом», — сказала она.

Захарова также добавила, что стороны рассмотрят перспективы дальнейшего взаимодействия по многим направлениям, что продвинет сотрудничество Москвы и Бамако в контексте подготовки к проведению второго саммита «Россия — Африка». Мероприятие состоится в 2022 году.

«На переговорах будут затронуты перспективы укрепления делового партнерства в сферах освоения запасов минерального сырья, энергетики, инфраструктуры и сельского хозяйства», — заключила дипломат.

Ранее заместитель постоянного председателя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Москва продолжит оказывать всестороннюю поддержку Бамако.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Глава МИД России Лавров проведет в ноябре переговоры с коллегой из Мали Диопом
россия лавров африка мали Диоп
Комментировать