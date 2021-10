Глава МИД России Лавров проведет в ноябре переговоры с коллегой из Мали Диопом

Москва, 28 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 11 ноября встречу с малийским коллегой Абдулаем Диопом, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Как стало известно, переговоры состоятся в столице РФ, куда представитель африканского государства прибудет с рабочим визитом.

Захарова также добавила, что стороны рассмотрят перспективы дальнейшего взаимодействия по многим направлениям, что продвинет сотрудничество Москвы и Бамако в контексте подготовки к проведению второго саммита «Россия — Африка». Мероприятие состоится в 2022 году.

???? #Zakharova: On November 11, Sergey #Lavrov will hold talks with Foreign Minister of Mali @AbdoulayeDiop8.



???????????????? The Ministers will have an in-depth exchange of views on the topical global and regional matters with an emphasis on crisis resolution.#RussiaMali #RussiaAfrica pic.twitter.com/uHAPe5uj98