Дмитрий Губерниев не видит заговора в судействе Дины Авериной на ЧМ

Москва, 28 октября. Известный российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление гимнастики Дины Авериной в упражнении с лентой на чемпионате мира в Японии, за которое она получила серебряную медаль. По его словам, безоговорочных побед в этом виде спорта не бывает.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова ранее обвинила главу технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Наталью Кузьмину в том, что Авериной занизили оценки, из-за чего ее подопечная лишилась золота.

Дмитрий Губерниев считает россиянку великой гимнасткой, которая уже все доказала. И поэтому не стоит «приплетать политику» или говорить про «козни Запада, Минска».

«Но каждый раз видеть заговор… Боюсь представить, что бы было, будь на месте белоруски представительница США, Великобритании или Израиля. Давайте уже успокоимся», — поделился журналист с изданием Sport24.

Дина Аверина в финале мирового первенства в упражнении с лентой набрала 23,900 балла и стала второй на пьедестале почета. Золото досталось представительнице Белоруссии Алине Горносько, третье место заняла Арина Аверина.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил 16-кратную чемпионку мира Дину Аверину с очередной победой. Глава государства отметил ее бесспорное мастерство, талант и трудолюбие.