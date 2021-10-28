Российские власти закупят экипировку для олимпийских сборных на 650 млн рублей

Москва, 28 октября. Более 650 миллионов рублей направят в 2022 году на закупку спортивной экипировки для олимпийских сборных России, что подтверждается информацией на портале госзакупок.

Экипировка нужна 4500 спортсменам-мужчинам и 2827 женщинам. Поставки товара ожидаются в течение следующего года, сообщает РИА Новости. Минувшим летом в Токио состоялись 32-е Олимпийские игры. Национальная сборная выступала в форме Олимпийского комитета, вместо гимна РФ звучала музыка русского композитора Петра Чайковского.

В феврале в Пекине начнутся зимние Игры. Столица Китая будет единственным городом мира, принявшим соревнования летом и зимой. Главным конкурентом Пекина за право проведения Олимпиады была Алма-Ата. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) проголосовал за китайский город.

Ранее председатель комитета по физической культуре и спорту Петербурга Антон Шантырь заявил о возможности проведения Олимпиады в России. По его словам, отношения со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) налаживаются, поэтому в 2030-х годах Петербург может стать столицей Игр.