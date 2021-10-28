Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 21:43
21:40
Общество
Врач Проценко назвал вакцинацию подготовкой иммунитета ко встрече с SARS-CoV-2
21:37
Общество
Аналитики: Коррекция цен на нефть и газ оказала негативное давление на рубль
21:31
Общество
Депутат ЗакСа Панов рассказал об «оборотнях», которые приходят с проверками к предпринимателям
21:31
Общество
Экономист Родионов назвал пять основных ошибок, которые совершают россияне при покупке жилья
21:29
Весь мир
Утечка в трубопроводе привела к снижению добычи ливийской нефти Es Sider
21:29
Технологии
Цукерберг объявил о смене названия Facebook на Meta
21:28
Новороссия
Донбасс сегодня: солдаты Киева подорвались в ЛНР, помощь США стала головной болью ВСУ
21:24
Общество
Анестезиолог Проценко: переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы уже через полгода
21:24
Общество
Власти Крыма придумали, как вывести из тени нелегальные гостиницы в частном секторе
21:21
Весь мир
Глава МИД России Лавров проведет в ноябре переговоры с коллегой из Мали Диопом
Все новости

Эксперт NI вынес приговор ВВС США в возможном противостоянии с Россией
Армия
Эксперт NI вынес приговор ВВС США в возможном противостоянии с Россией
wikipedia.org  /  Master Sgt. Patrick Nugent / Public Domain

Вашингтон, 28 октября. Развитие российских систем ПВО ставит в тупик ВВС США. В случае начала военного конфликта Пентагону придется попрощаться с авиацией, резюмировали в издании The National Interest.

Институт аэрокосмической промышленности Митчелла (Mitchell Institute) опубликовал отчет c советами для армии США. Если Пентагон будет им следовать, то Соединенные Штаты сохранят мировое военное господство. Обозреватель журнала The National Interest Крис Осборн ознакомился с рекомендациями и подчеркнул, что, в первую очередь, эксперты призывают Пентагон сократить военно-техническое отставание от России и Китая. «ПолитРоссия» приводит статью Осборна в пересказе.

Журналист подчеркивает, что ВВС США проигрывают в боеспособности ВКС РФ, пока в из авиапарке числится так много старых самолетов. В реальном конфликте они не смогут преодолеть российские средства противовоздушной обороны. В первую очередь, институт Митчелла настаивает на отказе от истребителя четвертого поколения F-15EX. Ему следует отправиться на свалку, считают эксперты. Осборн утверждает, что ситуацию могли бы выправить другие истребители — F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor, но после соответствующих обновлений.

«Увеличение дальности, отказоустойчивости, точности и технологии наведения может повысить универсальность F-22 Raptor, если он столкнется с российскими или китайскими истребителями пятого поколения», — указал эксперт.

Однако просто замены старой техники на более эффективную недостаточно, ввиду чего Пентагону нужно нарастить численность авиапарка. В случае войны значительная часть авиации будет утрачена, так что стране нужен резерв.

Ранее обозреватели The National Interest рассказывали, что отставание от России в области гиперзвуковых технологий взбесило командование ВВС США.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Эксперт NI вынес приговор ВВС США в возможном противостоянии с Россией
f-16 ввс сша f-15
Комментировать