Эксперт NI вынес приговор ВВС США в возможном противостоянии с Россией

Вашингтон, 28 октября. Развитие российских систем ПВО ставит в тупик ВВС США. В случае начала военного конфликта Пентагону придется попрощаться с авиацией, резюмировали в издании The National Interest.

Институт аэрокосмической промышленности Митчелла (Mitchell Institute) опубликовал отчет c советами для армии США. Если Пентагон будет им следовать, то Соединенные Штаты сохранят мировое военное господство. Обозреватель журнала The National Interest Крис Осборн ознакомился с рекомендациями и подчеркнул, что, в первую очередь, эксперты призывают Пентагон сократить военно-техническое отставание от России и Китая. «ПолитРоссия» приводит статью Осборна в пересказе.

Журналист подчеркивает, что ВВС США проигрывают в боеспособности ВКС РФ, пока в из авиапарке числится так много старых самолетов. В реальном конфликте они не смогут преодолеть российские средства противовоздушной обороны. В первую очередь, институт Митчелла настаивает на отказе от истребителя четвертого поколения F-15EX. Ему следует отправиться на свалку, считают эксперты. Осборн утверждает, что ситуацию могли бы выправить другие истребители — F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor, но после соответствующих обновлений.

«Увеличение дальности, отказоустойчивости, точности и технологии наведения может повысить универсальность F-22 Raptor, если он столкнется с российскими или китайскими истребителями пятого поколения», — указал эксперт.

Однако просто замены старой техники на более эффективную недостаточно, ввиду чего Пентагону нужно нарастить численность авиапарка. В случае войны значительная часть авиации будет утрачена, так что стране нужен резерв.

Ранее обозреватели The National Interest рассказывали, что отставание от России в области гиперзвуковых технологий взбесило командование ВВС США.