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Генерал ВС США Хайтен: Пекин опережает Вашингтон по числу испытаний гиперзвукового оружия
Армия
Генерал ВС США Хайтен: Пекин опережает Вашингтон по числу испытаний гиперзвукового оружия
af.mil  /  U.S. Air Force

Вашингтон, 28 октября. Американские военные в течение последних пяти лет провели девять испытаний гиперзвуковых вооружений, тогда как в Китае их число измерялось сотнями. Об этом заявил замглавы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

По его словам, США обеспокоены наращиванием военного потенциала КНР, а также отставанием Вашингтона от Пекина в сфере разработки гиперзвукового оружия.

«Насколько я помню, за последние пять лет или, возможно, чуть больше Соединенные Штаты осуществили девять испытаний гиперзвуковых вооружений. За это же время Китай провел сотни. Точное число назвать не могу, так как это засекреченная информация», — заявил Хайтен.

Ранее американские СМИ сообщили, что летом 2021 китайские военные испытали новую гиперзвуковую ракету, которая полностью облетела земной шар, но не смогла точно поразить заданную цель. Многие эксперты отмечают, что испытания продемонстрировали превосходство Пекина над Вашингтоном и Токио в сфере разработки гиперзвукового вооружения. Кроме того, Китай получил возможность наносить ядерные удары по любым целям с использованием новых носителей.

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сша китай гиперзвуковое оружие
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