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Мария Захарова заявила о необходимости развивать дружеские отношения России и Финляндии
Политика
Мария Захарова заявила о необходимости развивать дружеские отношения России и Финляндии
pexels.com  /  Chris Economou

Москва, 28 октября. РФ и Финляндия должны развивать добрососедские отношения, несмотря на вбросы Хельсинки о «российской угрозе». Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она прокомментировала социологический опрос, проведенный в Финляндии. Его результаты показали, что около 60% населения воспринимают Россию как военную угрозу.

«А что здесь удивительного? Если мы видим и об этом говорим каждый день, что идет такая информационная агрессивная кампания в отношении нашей страны, если публикуются ежедневно тысячи статей с фейками, мифами, дезинформацией относительно России и всего того, что с ней связано», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Она назвала такую ситуацию печальной. Жители Финляндии стали жертвами дезинформации, которой потворствуют и местные журналисты.

Россия готова выстраивать добрые отношения со всеми странами, включая Великобританию. Мария Захарова ранее сообщила, что Москва пойдет на укрепление сотрудничества с Лондоном, если британцы будут отвечать тем же.

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