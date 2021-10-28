19FortyFive : война между РФ и НАТО обернется для всех кошмарными последствиями

Вашингтон, 28 октября. Кошмарные последствия ожидают всех участников возможного вооруженного конфликта между Россией и странами Североатлантического альянса, спрогнозировал военный эксперт Ставрос Атламазоглу.

Новый вооруженный конфликт может вспыхнуть по причине активно возрастающей конкуренции между крупнейшими державами мира, отметил ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для американского издания 19FortyFive, перевод которой приводит «ПолитРоссия». Он предположил, что такая война станет кошмаром для всех сторон, которые будут принимать в ней непосредственное участие.

«Война НАТО против России станет сущим кошмаром», — считает ветеран.

Залогом успеха в гипотетическом противостоянии станут скорость, а также резкость решений, уверен Атламазоглу. Он подчеркнул, что исход всей войны будет предрешен еще в самом ее начале. Эксперт уточнил, что у стран НАТО будут серьезные проблемы, если российские войска смогут стремительно разбить оборону блока, после чего Запад окажется в тяжелейшем положении. Ветеран греческой армии сослался на выводы сотрудников аналитического центра Human Security из Великобритании, которые они сделали при моделировании возможного конфликта.

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Самые слабозащищенные военные объекты Североатлантического альянса окажутся под ударами российских сил, уверены британские аналитики. По их словам, ВС РФ также будут атаковать корабли, на которых руководство НАТО будет перебрасывать армию в страны Евросоюза. Бои могут развернуться также и в Арктике, предположили специалисты. Риски применения ядерного вооружения, тем не менее, минимальны, так как ни Россия, ни Альянс не будут заинтересованы в превращении локальной войны в глобальную, резюмировали они.

Ранее военный эксперт Александр Жилин заявил, что силам НАТО не стоит соваться в Черное море, так как для них это может закончиться весьма печально. Он отметил, что у Североатлантического альянса нет шансов одержать победу над российскими войсками в регионе.