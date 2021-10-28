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19FortyFive : война между РФ и НАТО обернется для всех кошмарными последствиями

  /   Обновлено: 28 октября 2021 20:58
Армия
19FortyFive : война между РФ и НАТО обернется для всех кошмарными последствиями
vk.com  /  Типичный Нижний Новгород /Кирилл Мартынов

Вашингтон, 28 октября. Кошмарные последствия ожидают всех участников возможного вооруженного конфликта между Россией и странами Североатлантического альянса, спрогнозировал военный эксперт Ставрос Атламазоглу.

Новый вооруженный конфликт может вспыхнуть по причине активно возрастающей конкуренции между крупнейшими державами мира, отметил ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для американского издания 19FortyFive, перевод которой приводит «ПолитРоссия». Он предположил, что такая война станет кошмаром для всех сторон, которые будут принимать в ней непосредственное участие.

«Война НАТО против России станет сущим кошмаром», — считает ветеран.

Залогом успеха в гипотетическом противостоянии станут скорость, а также резкость решений, уверен Атламазоглу. Он подчеркнул, что исход всей войны будет предрешен еще в самом ее начале. Эксперт уточнил, что у стран НАТО будут серьезные проблемы, если российские войска смогут стремительно разбить оборону блока, после чего Запад окажется в тяжелейшем положении. Ветеран греческой армии сослался на выводы сотрудников аналитического центра Human Security из Великобритании, которые они сделали при моделировании возможного конфликта.

19FortyFive : война между РФ и НАТО обернется для всех кошмарными последствиями
Pr Scr Telegram / @operline_ru

Самые слабозащищенные военные объекты Североатлантического альянса окажутся под ударами российских сил, уверены британские аналитики. По их словам, ВС РФ также будут атаковать корабли, на которых руководство НАТО будет перебрасывать армию в страны Евросоюза. Бои могут развернуться также и в Арктике, предположили специалисты. Риски применения ядерного вооружения, тем не менее, минимальны, так как ни Россия, ни Альянс не будут заинтересованы в превращении локальной войны в глобальную, резюмировали они.

Ранее военный эксперт Александр Жилин заявил, что силам НАТО не стоит соваться в Черное море, так как для них это может закончиться весьма печально. Он отметил, что у Североатлантического альянса нет шансов одержать победу над российскими войсками в регионе.

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россия сша война последствия 19FortyFive
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