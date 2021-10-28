Тяжелобольная Алиса Казьмина готовится к операции в больнице

Санкт-Петербург, 28 октября. Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, модель Алиса Казьмина поделилась с поклонниками новостью, касающейся ее здоровья. Тяжелобольная женщина готовится к операции.

Экс-супруга нападающего рассказала о своих планах на странице в Instagram. Казьмина заявила, что теперь намерена двигаться только вперед ради троих детей. Знаменитость назвала сына и дочерей самыми добрыми, замечательными и стойкими на свете. Ради них модель решилась сразу на несколько хирургических вмешательств.

«Это команда. И она не даст из нее вот так уйти. Они очень сильные. Хватит. Больше не позволю себя разрушать. Впереди операции и только созидание себя, своего дома и детей», — подчеркнула Казьмина.

Одна из подписчиц уточнила в комментариях под постом, не наступила ли у модели ремиссия. В ответ бывшая жена Аршавина сообщила, что уже находится в больнице, где ее готовят к операции. Поклонники поддержали тяжелобольную женщину и пожелали ей сил и удачи.

Prt Scr instagram.com / @arshavina_alisia__7

«Алиса, вы молодчина! Поверьте, у вас все уже хорошо!!!»; «Черная полоса закончена! Начинается новая полоса в вашей жизни, наполненная радостью, смехом, любовью, приятными сюрпризами и невероятным счастьем»; «Еще вся жизнь впереди! Все восстановится, и ты будешь опять прежней красоткой», — написали комментаторы.

Напомним, Алиса Казьмина уже больше года страдает от аутоиммунного некроза, разрушающего хрящи и лицевые ткани. Из-за болезни модель практически лишилась носа. При этом пластический хирург Владимир Плахотин утверждал, что бывшая жена футболиста говорит неправду о своем недуге.