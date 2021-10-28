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Донбасс сегодня: солдаты Киева подорвались в ЛНР, помощь США стала головной болью ВСУ
Новороссия
Донбасс сегодня: солдаты Киева подорвались в ЛНР, помощь США стала головной болью ВСУ
Федеральное агентство новостей  / 

Донбасс, 28 октября. Армия Киева наносит удары по ДНР и ЛНР из тяжелой артиллерии. ВСУ размещают «Грады» в жилых районах. Два солдата ВСУ подорвались на минах. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска трижды открывали огонь по районам населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Применялись 120-мм минометы, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. Под огнем киевских силовиков находились Новоласпа, Спартак и Саханка. В четверг утром армия Киева обстреляла поселок Минеральное из 152-мм артиллерии. В Луганской Народной Республике также сообщают о трех обстрелах за сутки. Здесь украинские силовики применяли тяжелые 120-мм минометы и стрелковое оружие по районам Смелого, Голубовского и Пришиба.

ВСУ размещают «Грады» в жилых районах

Тенденция на эскалацию конфликта в Донбассе сохраняется. Это выражается не только в усилении обстрелов республик, но и в стягивании украинской стороной тяжелых вооружений к линии боевого соприкосновения, о чем сообщают оборонные ведомства ДНР и ЛНР.

Кроме того, в управлении Народной милиции ДНР информируют о нарушении украинской стороной пунктов Минских соглашений в части размещения тяжелых вооружений в зонах безопасности. Защитники республики сообщают о фиксации трех реактивных систем залпового огня «Град» в жилом районе поселка Мангуш Донецкой области. Там же киевские силовики установили две противотанковые пушки «Рапира» и девять 152-мм гаубиц «Акация».

Донбасс сегодня: солдаты Киева подорвались в ЛНР, помощь США стала головной болью ВСУ
Федеральное агентство новостей /

Два солдата ВСУ подорвались на минах

Два военнослужащих механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады подорвались на собственных минах в районе Золотого-4 в Луганской области. Об этом сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Инцидент произошел во время следования солдат на позиции. Командование представило потери как результат агрессии луганчан. С этой целью командир бригады Сергей Поступальский вступил в сговор с офицерами украинского представительства в СЦКК, которые сообщили о фиктивном обстреле. 

Данное чрезвычайное происшествие могло быть связано с приказом командира установить знаки минной опасности без самих боеприпасов. К таким уловкам киевские силовики прибегают для ограничения перемещения патрулей ОБСЕ в местах, где размещается запрещенная Минскими соглашениями техника ВСУ. Вполне возможно, что пострадавшие просто проигнорировали предупреждающие знаки, приняв их за недостоверные.

Военная помощь США стала для ВСУ головной болью

Поступившие в 58-ю отдельную мотопехотную бригаду ВСУ в рамках военной помощи США семь бронированных «Хамви» находятся на стоянке, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. Автомобили после полугода эксплуатации требуют дорогостоящего ремонта и обслуживания, а в украинской армии нет запчастей к ним и квалифицированных специалистов по устранению поломок. Таким образом, утверждают в Народной милиции ДНР, американская помощь стала головной болью для командования соединения ВСУ.

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