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Ракетные стрельбы российского фрегата «Адмирал Горшков» состоялись в Баренцевом море
Армия
Ракетные стрельбы российского фрегата «Адмирал Горшков» состоялись в Баренцевом море
wikipedia.org  /  LT P.J. AZZOLINA / Общественное достояние

Североморск, 28 октября. Фрегат Северного флота РФ «Адмирал Горшков» провел учебные стрельбы в Баренцевом море. Об этом заявили в пресс-службе флота.

Как отмечается в сообщении, экипаж корабля вел огонь по воздушным и морским целям. Во время стрельб был задействован зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут».

«Выполнение боевых упражнений проходило в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море», — отметили в пресс-службе.

По словам представителей флота, район учений для судоходства и полетов авиации был закрыт силами бригады охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил. Они же выполнили установку ракет-мишеней в качестве воздушных целей. После маневров фрегат «Адмирал Горшков» вернулся в пункт базирования в Североморске.

Ранее сообщалось, что расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бал» и «Утес» Черноморского флота РФ выполнили стрельбы в ходе совместных учений с отрядом кораблей.

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