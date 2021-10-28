Ракетные стрельбы российского фрегата «Адмирал Горшков» состоялись в Баренцевом море

Североморск, 28 октября. Фрегат Северного флота РФ «Адмирал Горшков» провел учебные стрельбы в Баренцевом море. Об этом заявили в пресс-службе флота.

Как отмечается в сообщении, экипаж корабля вел огонь по воздушным и морским целям. Во время стрельб был задействован зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут».

«Выполнение боевых упражнений проходило в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море», — отметили в пресс-службе.

По словам представителей флота, район учений для судоходства и полетов авиации был закрыт силами бригады охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил. Они же выполнили установку ракет-мишеней в качестве воздушных целей. После маневров фрегат «Адмирал Горшков» вернулся в пункт базирования в Североморске.

Ранее сообщалось, что расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бал» и «Утес» Черноморского флота РФ выполнили стрельбы в ходе совместных учений с отрядом кораблей.