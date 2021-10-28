Аналитики: Коррекция цен на нефть и газ оказала негативное давление на рубль

Коррекция цен на нефть и газ оказала негативное давление на рубль, считают аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

По мнению экспертов, высокий спрос на бензин в США сохранится до конца года и будет подталкивать цены на нефть.

Бензин подтолкнет нефть

Цены на нефть 27 октября опустились с отметки 86 до уровня 84 доллара за баррель, отметили эксперты.

«Нефть упала после новостей по запасам. Они носят не совсем негативный характер. С одной стороны, мы увидели, что запасы нефти увеличились на 4,27 млн баррелей, хотя прогноз был на 1,91, но снизились запасы бензина почти на 1,99 млн баррелей. Довольно серьезно снизились запасы нефти в самом главном хранилище США — Кушинге, на 3,9 млн баррелей, до уровня 27,3. Сейчас участники рынка очень внимательно следят за тем, что происходит именно в этом хранилище. Оно имеет большое значение для биржевых цен», — рассказали экономисты.

Динамика сокращения запасов нефти может стать более позитивным фактором, прогнозируют аналитики.

«Запасы стремительно падают, потребление идет очень активно. Сейчас запас находится на минимальном уровне за три года. Это связано с тем, что тяжелая ситуация с точки зрения сырья все равно сохраняется в США. На этом фоне они наращивают импорт. При этом растет и переработка. За последнюю неделю импорт увеличился на 3 млн баррелей. Экспорт снизился на 1,9 млн баррелей», — отметили в «Экономике сегодня».

Ожидается, что спрос будет превышать объем предложения. Такой определенный дефицит будет позитивным фактором для рынка нефти. Спрос будет оставаться на высоких отметках и будет подталкивать цены на нефть до конца года.

ФБА «Экономика сегодня» /

Рубль восстанавливается

Рубль скорректировался 27 октября. Доллар смог подняться с отметки 69 руб. 30 коп. до уровня 70 руб. 80 коп.

28 октября рубль восстанавливается и торгуется на уровне 70 руб. 40 коп.

«Тут коррекция была обусловлена некоторой перекупленностью рубля. Последние недели он активно укреплялся. Коррекция цен на нефть и газ оказала негативное давление на рубль. К тому же, заканчивается налоговый период. Поддержка экспортеров ушла, так что активный покупок рубля или продаж доллара нет», — пояснили аналитики.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ экономист Андрей Колганов рассказал, что с ростом уровня вакцинации населения все активнее будет проходить восстановление мировой экономики.