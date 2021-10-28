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Израильские чиновники впервые за несколько лет согласовали проект бюджета
Весь мир
Израильские чиновники впервые за несколько лет согласовали проект бюджета
Федеральное агентство новостей  / 

Парламентский финансовый комитет Израиля утвердил государственный бюджет на 2021–22 годы.

Голосованию предшествовала непрерывная серия обсуждений и ожесточенных споров, которые шли с понедельника до четверга — они официально завершились в три часа утра 28 октября. По данным Reuters, причиной такой продолжительности консультаций стали около 30 тысяч оговорок и претензий со стороны членов оппозиционных партий.

«Последний раз, когда здесь принимался бюджет, имел место в марте 2018 года. Новый план содержит много хороших экономических новостей для граждан Израиля в дополнение к историческим реформам», — отметил председатель финансового комитета Алекс Кушнир.

Теперь план бюджета вместе с сопутствующим законопроектом об экономических реформах передан в Кнессет (парламент) для окончательного принятия, что является очень важным условием для нового правительства, возглавляемого Нафтали Беннетом. Если пакет расходов не будет утвержден до 14 ноября, это станет причиной внеочередных выборов.

Однако в случае одобрения документа это докажет эффективность нового кабинета министров.

Перед голосованием минфин Израиля добавил 10 млрд шекелей (около 3,1 млрд долларов) в резервный бюджет на 2022 год. Эта поправка была сделана исходя из потребностей страны в преддверии четвертой волны пандемии коронавируса, которая ожидается там в ближайшее время.

Также в минувший понедельник финансовое ведомство пошло на сокращение целевого показателя дефицита бюджета на 2021 год до 5,5-5,7 % ВВП (ранее он составлял 6,8%) из-за более высоких налоговых поступлений, чем предполагалось. Власти оценивают это обстоятельство как свидетельство восстановления экономики, пострадавшей в период распространения COVID-19. 

Неспособность предыдущего лидера еврейского государства Биньямина Нетаньяху подавить разногласия в коалиционном кабинете ради согласования бюджета на 2020–2021 годы стало одной из причин проигрыша его правительства. Теперь он перешел в оппозицию и демонстрирует намерение добиться отставки нового кабмина. Впрочем, пока ему не удалось достигнуть в этом успеха.

Нетаньяху саботирует работу правительства в надежде вернуть пост премьер-министра
Федеральное агентство новостей /

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