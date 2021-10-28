Израильские чиновники впервые за несколько лет согласовали проект бюджета

Парламентский финансовый комитет Израиля утвердил государственный бюджет на 2021–22 годы.

Голосованию предшествовала непрерывная серия обсуждений и ожесточенных споров, которые шли с понедельника до четверга — они официально завершились в три часа утра 28 октября. По данным Reuters, причиной такой продолжительности консультаций стали около 30 тысяч оговорок и претензий со стороны членов оппозиционных партий.

«Последний раз, когда здесь принимался бюджет, имел место в марте 2018 года. Новый план содержит много хороших экономических новостей для граждан Израиля в дополнение к историческим реформам», — отметил председатель финансового комитета Алекс Кушнир.

The Knesset Finance Committee approved on Wednesday night the 2021 and 2022 Budget Laws for the second and third readings in Knesset.



Report by @ZevStub #Knesset | #Budget2021 https://t.co/gPGXOAsGJZ — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 28, 2021

Теперь план бюджета вместе с сопутствующим законопроектом об экономических реформах передан в Кнессет (парламент) для окончательного принятия, что является очень важным условием для нового правительства, возглавляемого Нафтали Беннетом. Если пакет расходов не будет утвержден до 14 ноября, это станет причиной внеочередных выборов.

Однако в случае одобрения документа это докажет эффективность нового кабинета министров.

Failure to give the spending package final approval by 14 November would trigger snap elections. If approved, it would be the country's first ratified spending package in more than three-and-a-half years. ????https://t.co/p5rKFVCtQ1 — The New Arab (@The_NewArab) October 28, 2021

Перед голосованием минфин Израиля добавил 10 млрд шекелей (около 3,1 млрд долларов) в резервный бюджет на 2022 год. Эта поправка была сделана исходя из потребностей страны в преддверии четвертой волны пандемии коронавируса, которая ожидается там в ближайшее время.

Также в минувший понедельник финансовое ведомство пошло на сокращение целевого показателя дефицита бюджета на 2021 год до 5,5-5,7 % ВВП (ранее он составлял 6,8%) из-за более высоких налоговых поступлений, чем предполагалось. Власти оценивают это обстоятельство как свидетельство восстановления экономики, пострадавшей в период распространения COVID-19.

#Israel’s new government will not raise taxes and is committed to passing a two-year 2021-22 budget, although time constraints mean the budget impact will mostly be felt in 2022, says Finance Minister #AvigdorLieberman.https://t.co/ukAwhTatIv — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 15, 2021

Неспособность предыдущего лидера еврейского государства Биньямина Нетаньяху подавить разногласия в коалиционном кабинете ради согласования бюджета на 2020–2021 годы стало одной из причин проигрыша его правительства. Теперь он перешел в оппозицию и демонстрирует намерение добиться отставки нового кабмина. Впрочем, пока ему не удалось достигнуть в этом успеха.